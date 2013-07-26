Организатор Врадиевского шествия, отбывающий арест, продолжает голодать

Один из организаторов Врадиевского шествия Василий Любарец, отбывающий в столичном спецприемнике 10 суток ареста по решению суда, отказывается от приема пищи и прогулок.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по результатам мониторинга спецприемника для лиц, подвергнутых административному аресту ГУМВД Украины в г. Киеве.

Как говорится в сообщении, арестованные не имеют жалоб на условия содержания, а в свободное время по желанию помогают администрации в благоустройстве территории, собирают яблоки во дворе учреждения и пр.

Члены мониторинговой группы пообщались с арестованными, в частности с Любарцем. "В знак протеста против приговора он объявил голодовку. Во время разговора Василий Любарец сообщил, что никаких претензий ни к условиям содержания, ни к отношению к нему персонала спецприемника он не имеет, на здоровье пока тоже не жалуется. Он также отметил, что ему беспрепятственно предоставляются свидания с адвокатом и передаются передачи. От приема пищи и прогулок он отказывается", - отмечают в пресс-службе Омбудсмена.

Кроме того, в ходе визита мониторинговая группа исследовала, отвечают ли условия содержания арестованных международным и национальным стандартам надлежащего содержания и устранило ли руководство учреждения недостатки, которые были обнаружены во время предыдущего визита в сентябре прошлого года.

"Среди выявленных недостатков следует отметить, что лицам, отбывающим админарест, запрещены свидания с близкими. Свидания разрешены лишь с адвокатом. Хотя возможность свиданий прямо не предусмотрена документами, регулирующими деятельность учреждений этого типа, однако они так же не запрещены ни одним нормативным документом", - отмечается в сообщении.

Представители мониторинговой группы считают, что условия для лиц, находящихся под административным арестом, не могут быть хуже условий, в которых находятся лица, задержанные по подозрению в совершении преступления, взятые под стражу и приговоренные к лишению свободы за уголовное правонарушение, а поэтому нет оснований запрещать свидание в спецприемнике.

Как сообщал УНИАН, 22 июля инициатор Врадиевского шествия Любарец получил 10 суток административного ареста за организацию и проведение митинга на Майдане Незалежности в Киеве.