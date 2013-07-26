США заверили Россию, что пытки и казнь при возвращении Сноудену не грозят

США заверили Россию, что не будут требовать для экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена смертной казни в случае его возвращения в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Американский минюст заявил, что Сноуден будет в полной мере пользоваться всеми правами гражданина США, и пытки к нему применяться не будут.

По теме: В Кремле думают, что из России Сноуден не станет вредить США

Эти заявления содержались в письме министра юстиции США Эрика Холдера от 23 июля, о получении которого ранее сообщил Минюст РФ. Российское ведомство заявило, что в письме разъясняются некоторые аспекты американской позиции по вопросу статуса Сноудена, запросов об экстрадиции или депортации документ не содержит.