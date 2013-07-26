Янукович заявил, что не допустит использования церкви политическими силами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах в Национальном дворце “Украина”, посвященным 1025-летию Крещения Киевской Руси.

“Мы не допустим использования церквей и религиозных организаций некоторыми политическими силами в своих узких интересах. Это касается также и заграничных центров, которые через религиозные организации иногда стремятся влиять на внутриполитическую ситуацию в Украине”, - сказал Президент, прибавив, что в данном случае речь идет о вопросе национальной безопасности Украины.

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Также Янукович подчеркнул, что в Украине власть не предоставляет преференций ни одной из церквей.

“Подчеркиваю, для государства все церкви и религиозные организации равны, мы уважаем выбор наших граждан и гарантируем каждому конституционное право на свободу вероисповедания”, - сказал Президент.

При этом он выразил готовность власти и в дальнейшем развивать плодотворное сотрудничество с представителями церквей и религиозных организаций.

Напомним, день Крещения Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) это день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).