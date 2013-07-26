Филарет и Владимир встретились в «Мистецьком арсенале» (фото)

В Украинской православной церкви Московского патриархата молятся о воссоединении православной церкви в Украине.

Об этом сказал митрополит Бориспольский, управляющий делами УПЦ МП Антоний (Паканич) в комментарии УНИАН.

Отвечая на вопрос, может ли празднование 1025-летия крещения Киевской Руси помочь в вопросе объединения двух патриархатов, митрополит ответил, что в УПЦ молятся о таком объединении.

«Мы об этом молимся, чтобы Господь нашел пути для того, чтобы те чада, которые отошли от церкви вселенской, вернулись», - сказал Антоний, добавив, что пока эти пути неведомы, но в УПЦ очень бы хотели найти их.

«Украинская православная церковь в Украине должна быть единой», - отметил он.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня главы двух конфессий в Укране – патриарх Филарет (УПЦ КП) и митрополит Владимир (УПЦ МП) имели непродолжительную встречу на выставке «Великое и Величественное», которая открылась сегодня в «Мистецьком арсенале» при участии Президента Украины Виктора Януковича.