Нардеп думает, что власть добивает черновицкий телеканал ТВА

Члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации и Независимый медиа-профсоюз Украины обеспокоены ситуацией с черновицким телеканалом ТВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя профильного комитета Николая Томенко, 23 июля вследствие «непонятного» пожара прекратил вещание черновицкий телеканал ТВА. По сообщению руководства телеканала, во время этого пожара было выведено из строя только их оборудование. Техническая аппаратура других телевизионных каналов, находившаяся в одном помещении с оборудованием ТВА, в том числе областного государственного телевидения, осталась невредимой.

В заявлении называется характерным то, что этот «выборочный» пожар состоялся в канун очередного заседания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, на котором планировалось рассмотреть вопрос о ТВА.

У депутатов вызывает беспокойство тот факт, что телеканал сегодня, по словам его работников, готов выйти в эфир, однако возобновление его вещания блокируется по надуманным причинам.

Члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации берут под свой контроль развитие событий вокруг телеканала ТВА и будут инициировать на ближайшем заседании Комитета рассмотрение и изучение этой ситуации. Они требуют создать все необходимые условия для обеспечения немедленного выхода телеканала в эфир и обращаются к правоохранительным органам с требованием провести беспристрастное расследование и установить виновных в препятствовании законной журналистской деятельности.

Заявление подписали народные депутаты: председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Томенко, заместитель председателя комитета Игорь Мирошниченко, члены Комитета Александр Абдуллин, Николай Княжицкий, Елена Кондратюк, Рустам Раупов, Юрий Стець.

В переданном УНИАН заявлении НМПУ также отмечается, что в Медиа-профсоюза вызывает большое беспокойство то, что в Черновцах уже третий день отсутствует вещание местного частного телеканала ТВА. Независимый медиа-профсоюз Украины считает, что в этом виновна местная власть, которая не берет на себя ответственность и не хочет решать техническую проблему, за которой, вероятно, стоят политические интересы.

Как отмечает НМПУ, «вскоре после конфликта совладельцев Людмилы Пышной и Василия Забродского, точку в котором поставил суд, у телеканала ТВА начались проблемы с выходом в эфир: вечером 23 июля возникло задымление в радио-релейной станции, находившейся в помещении Областного гостелерадио компании «Буковина». В результате была повреждена аппаратура, обеспечивавшая выход в эфир телеканала ТВА. Уже третий день вещание не возобновляется из-за недопуска специалистов телеканала в помещение, где произошла авария. Руководитель ОГТРК «Буковина» заявляет, что не имеет полномочий впускать туда посторонних, ведь это собственность концерна РРТ (госструктуры, которая обеспечивает трансляцию радио и ТВ). РРТ также не идет навстречу ТВА и его зрителям».

Как отмечает Медиа-профсоюз, «события вокруг ТВА создают угрозу непродления лицензии на вещание телеканала, а следовательно - могут привести к потере работы более 50-ти работников телекомпании».

Медиа-профсоюз требует от местных властей и подчиненных им чиновников из ОГТРК и РРТ немедленного решения технической проблемы, поскольку затягивание с ее устранением может привести к закрытию телеканала.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты Украины Андрей Шевченко и Николай Федорук сегодня, 26 июля, в Черновцах приняли участие во встрече с журналистами, которую организовали работники телеканала ТВА. Как сообщил Шевченко, сегодня депутаты намерены пообщаться с руководством области и всеми сторонами конфликта, возникшего вокруг прекращения вещания ТВА.

«Уже очевидно, что на уровне Черновцов этот конфликт решить не удастся. Местные власти вместо того, чтобы вернуть этот канал в эфир, все делают для того, чтобы добить его», - сказал депутат, прибавив, что «это - не конфликт владельцев, не конфликт политический, это – гражданский конфликт».

В свою очередь коллектив телеканала ТВА обнародовал заявление, в котором ответственность за ситуацию возлагает на руководство области. Телевизионщики считают, что их средство массовой информации пытаются уничтожить из-за ряда материалов, в которых критиковалась исполнительная власть области.