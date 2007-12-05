Компания Ахметова получила новое имя

Решением Наблюдательного совета компании «Метинвест Холдинг» Leman Commodities S.A. переименована в Metinvest International S.A. Об этом сообщается в пресс-релизе «Метинвест Холдинга», переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в сообщении, тем самым «Метинвест» завершил процесс ребрендинга каналов сбыта Службы продаж Дивизиона стали и проката - Metinvest International S.A. будет отвечать за реализацию продукции за пределами Украины и стран СНГ.

Согласно пресс-релизу, юридическая регистрация нового имени компании уже завершена, все ключевые клиенты были заранее поставлены в известность. Вслед за переименованием самой компании будут изменены названия представительств и офисов в 15 странах мира, этот процесс планируется завершить в течение нескольких ближайших месяцев.

«Переименование компании Leman Commodities S.A. в Metinvest International S.A. с одной стороны не повлечет за собой каких-либо существенных изменений. Это швейцарская компания c 10-летней историей, которая зарегистрирована в Женеве, и в своей хозяйственной деятельности полностью руководствуется швейцарскими законами. С другой стороны, включение компании в состав одной из крупнейших горно-металлургических групп СНГ означает для наших клиентов более надежный доступ к качественной продукции и более тесный контакт непосредственно с производителями», - приводит пресс-служба «Метинвеста» слова директора по продажам Дивизиона стали и проката «Метинвест Холдинга» и CEO Metinvest International S.A. Андрея ПАРХОМЧУКА.

Как сообщал УНИАН, ранее «Метинвест Холдинг» сообщил о планах переименовать крупнейшего металлотрайдера на внутриукраинском рынке ООО «СМ «Леман-Украина» в «Метинвест-СМЦ».

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» является региональным лидером в ГМК, предприятия Группы производят свыше 5 млн. тонн кокса и более 17,5 млн. тонн железорудного сырья, не только полностью обеспечивая собственные потребности, но и являясь ключевым поставщиком для сталеплавильных компаний Украины и стран Европы.

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы «Метинвест». Собственниками ООО «Метинвест Холдинг» являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО СКМ (48,85%). 100% Metinvest B.V принадлежит SCM (Cyprus), 90% ЗАО «СКМ» принадлежит Ринату АХМЕТОВУ.

За 12 месяцев 2006 г. предприятиями «Метинвест Холдинга» было перечислено в виде налогов и других отчислений 3,157 млрд. грн.