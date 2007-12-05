Тимошенко: присутствие или неприсутствие Партии регионов не имеет значения

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Верховная Рада будет работать эффективно, даже если Партия регионов не вернется в сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью журналистам.

“Сегодня есть 227 депутатов, которых достаточно для проведения результативных голосований», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что от того, будут “регионы” ходить на заседания или нет, «Верховная Рада не будет работать хуже».

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что Партия регионов во время выборов обещала защищать людей, и поэтому, по ее мнению, будет нелогично, если депутаты из Партии регионов не будут ходить на работу.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что на протяжении года парламент не может быть распущен, и поэтому присутствие или неприсутствие Партии регионов не суть важно.

Также она подтвердила готовность демократической коалиции предоставить оппозиции все необходимые инструменты для эффективного контроля над властью.