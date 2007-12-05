Старому правительству не придется работать с новой ценой на газ

Народный депутат, член фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ считает, что новое правительство должно пересмотреть основы сотрудничества между Украиной и Россией в сфере энергоснабжения.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя договоренность о поставках в Украину российского газа в 2008 году по цене 179,5 дол. за 1 тыс. куб. м.

По словам А.ШКИЛЯ, повышение цены на газ и повышение ставок за транзит являются неадекватными. «Поэтому здесь нужна четкая и адекватная энергетическая политика нашего государства», - сказал он.

По его словам, по этому вопросу власть должна занимать государственническую позицию. «Если мы не можем договориться с партнерами о приемлемой цене, тогда мы должны заложить повышение цены партнера за транзит», - отметил он.

Кроме того, А.ШКИЛЬ считает необходимым создать правительственную структуру, которая работала бы над вопросом обеспечения Украины альтернативными энергоносителями.

Народный депутат также отметил, что повышение цены на газ будет значительным ударом для химической промышленности. «Но я уверен, что, в известной мере, украинское правительство согласилось на эту цену, понимая, что ему уже не нужно будет нести ответственность», - отметил А.ШКИЛЬ.