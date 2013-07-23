Присяжнюк уверен, что в августе цены на зерно резко вырастут

Из-за высокого предложения зерна на рынке спекулянты пытаются приобрести его почти даром. Поэтому, чтобы получить достойную прибыль за выращенный урожай, аграрии должны сотрудничать с Аграрным фондом и Государственной продовольственно-зерновой корпорацией. Именно эти государственные операторы предлагают за зерно рыночную цену.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, информирует РБК-Украина.

«Все поняли, что именно аграрный сектор является локомотивом экономики Украины. Чем быстрее едет этот локомотив, тем больше безбилетных пассажиров хотят на нем поехать. В Украине появилась целая группа спекулянтов, паразитирующих на рынке зерновых. Почти каждый год в начале жатвы они искусственно снижают цены на зерно, покупая его из-под комбайна», – подчеркнул министр.

По словам Николая Присяжнюка, сейчас ценовая ситуация на внутреннем рынке постепенно стабилизируется и правительство принимает все меры, чтобы избежать проседания цен на зерно.

«Чтобы удержать стабильные цены на зерно, к началу нового маркетингового периода были максимально разгружены остатки зерна. Кроме того, на рынке активно работают два государственных оператора – Аграрный фонд и ГПЗКУ. Аграрный фонд закупил 1034 тысячи тонн пшеницы урожая 2013 года в государственный интервенционный фонд. То есть, Фонд «забрал» часть предложения зерна внутреннего рынка еще до периода сбора урожая. А ГПЗКУ закупает по спотовым контрактам ранние зерновые культуры», – сообщил министр.

Выжить спекулянтов с рынка, по мнению Николая Присяжнюка, помогут и зерновые кооперативы. Благодаря им производители смогут продавать зерно непосредственно в портах.

В целом, по прогнозу министра, цена на зерно начнет серьезно расти в августе. Именно тогда оно будет активно экспортироваться.