Ющенко: мы начинаем подготовку специалистов по языку жестов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Министерству образования и науки с 1 сентября 2008 года начать подготовку специалистов - сурдопереводчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Президент дал министру образования и науки Станиславу НИКОЛАЕНКО сегодня на Всеукраинском совещании "Безбарьерная Украина".

"В системе высшего образования мы должны дать ответ, что, начиная с сентября следующего года, мы начинаем подготовку специалистов по языку жестов", - заявил В.ЮЩЕНКО.