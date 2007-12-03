Ющенко: мы начинаем подготовку специалистов по языку жестов
19:47, 03 декабря 2007Общество
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Президент дал поручение министерству
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Министерству образования и науки с 1 сентября 2008 года начать подготовку специалистов - сурдопереводчиков.
Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Президент дал министру образования и науки Станиславу НИКОЛАЕНКО сегодня на Всеукраинском совещании "Безбарьерная Украина".
"В системе высшего образования мы должны дать ответ, что, начиная с сентября следующего года, мы начинаем подготовку специалистов по языку жестов", - заявил В.ЮЩЕНКО.
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