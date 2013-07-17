Украина может получить 120 миллиардов инвестиций в ближайшие 5 лет, - эксперты

Эксперты отметили, что заполнить эту нишу могут отечественные производители в сотрудничестве с иностранными. Для этого государство уже создало такие преимущества производства сельхозтехники в Украине, которые помогут привлечь в отрасль более 120 млрд гривен в течение 5 лет.

"Производство зерновых в Украине планируется нарастить до 80 млн т в год. Поэтому необходимо качественно обновить парк зерноуборочной техники. Для этого государство постоянно работает над улучшением условий для развития сельхозмашиностроения", - отметил директор департамента инженерно-технического обеспечения и сельхозмашиностроения Минагрополитики Александр Григорович.

По словам главы департамента, в последнее время в Украине значительно повысилась инвестиционная привлекательность этой отрасли. Благодаря чему в ближайшие 5 лет планируется совместно с иностранными партнерами произвести и поставить аграриям более 10 тыс. высокопроизводительных комбайнов и 20 тыс. мощных тракторов отечественного производства.

В свою очередь, аналитик аграрных рынков Руслан Швец добавляет, что в прошлом году украинские аграрии приобрели почти 15 тысяч единиц техники на сумму 6миллиардов гривен. В целом внутренний рынок сельхозтехники может вырасти до 25 млн грн в год. Однако при условии, что сельхозпроизводители будут обновлять парк каждые 10-12 лет.

С ним соглашается председатель правления Ассоциации предприятий-производителей техники и оборудования для АПК Павел Штутман. Он отмечает, что инвестировать в сельхозмашиностроение Украины очень выгодно благодаря емкому рынку.

"Кроме того, сельхозмашиностроение обозначено Президентом и Правительством как одна из приоритетных отраслей промышленности нашей страны. И государство всячески поддерживает эту отрасль через программы и ряд льгот. Поэтому для инвесторов здесь созданы максимально благоприятные условия", - отметил Павел Штутман.

По словам председателя правления профильной ассоциации, иностранным компаниям стало гораздо выгоднее производить сельхозтехнику именно в Украине. Таким образом, в течение 5 лет в эту отрасль может поступить еще более 120 млрд грн.

А это, как отмечает глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков, будет способствовать приходу новых технологий в украинский АПК.

"В Украине покупается дорогая, но хорошая техника. И если отечественные сельхозмашины будут столь же качественными, как иностранные, то приоритет будет отдаваться именно украинским. В этом и заключается успех тех инвестпроектов, которые уже воплощаются на разных украинских заводах совместно с ведущими иностранными производителями", - отметил Геннадий Новиков.