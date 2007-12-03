Следствие рассматривает несколько версий убийства политконсультанта Шеремета

Следствие рассматривает несколько версий убийства политконсультанта одной из американских компаний Олега Шеремета, однако склоняется к тому, что главным мотивом совершения преступления была его экономическая деятельность.

Об этом УНИАН сообщил начальник ДСО МВД Украины Константин СТОГНИЙ.

По его словам, версий много, в частности, рассматриваются экономическая деятельность О.Шеремета, его участие в политических процессах, «однако приоритетов особых пока еще нет, но люди, занимающиеся расследованием, все-таки больше склоняются к экономической деятельности».

То есть, как объяснил К.СТОГНИЙ, это участие О.Шеремета в разделе на паи земельных участков в Киевской области, в частности, вдоль Бориспольской трассы.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября поздно вечером в Борисполе Киевской области несколькими выстрелами из огнестрельного оружия был убит политконсультант одной из американских компаний, гражданин Украины О.Шеремет.

Следственным управлением милиции Киевской области возбуждено уголовное дело по ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).