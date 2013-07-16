Итальянская полиция подслушала разговор о смертном приговоре Деду Хасану

Карабинеры располагают записью разговоров двух "законников", обсуждающих нападение на Усояна.

Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, запись была сделана итальянской полицией 18 сентября 2012 года в Риме. В этот день "вор в законе" Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский) проводил в этом городе сходку. Во время мероприятия, по данным итальянской полиции, состоялся сеанс телефонной связи Мераба и другого "законника", Тариела Ониани (Таро), отбывающего срок в российской тюрьме. Джангвеладзе сообщил Ониани, что мафиози решают, как быть с Усояном, с которым у них продолжается конфликт. На это Таро, согласно записям карабинеров, отреагировал коротко: "Аннулируйте его и все проблемы исчезнут". В Италии полагают, что именно после этой беседы на сходке и был вынесен смертный приговор Деду Хасану. В январе 2013 года полицейские перехватили еще один разговор Таро и Мераба, во время которого они радостно обсуждают состоявшееся убийство.

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Однако в МВД РФ скептически относятся к записям, сделанным итальянской полицией. "Расследованию они не помогут, а продвигается оно крайне тяжело - рассказал источник в правоохранительных органах. - Не исключено, что в ближайшее время расследование дела об убийстве Усояна вообще будет приостановлено с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности".

Напомним, один из лидеров криминального мира Аслан Усоян был застрелен 16 января 2013 года в Москве. Преступление пока остается не раскрытым.

18 июня 2013 года Европол по запросу Италии провел в Европе масштабную спецоперацию против членов клана Джангвеладзе. Одновременно в Чехии, Литве, Португалии, Франции, Испании, Австрии, Германии и Венгрии были задержаны 13 "воров в законе", в том числе Мераб Сухумский. Выяснилось, что на протяжении нескольких лет итальянские полицейские прослушивали переговоры гангстеров.