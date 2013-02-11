СМИ: Клан покойного Деда Хасана готовит масштабную сходку в ОАЭ

Мероприятие должно пройти в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, на прошлой неделе представители клана обратились в одну из туристических фирм с просьбой оформить загранпаспорта для посещения ОАЭ более чем ста "ворам в законе". Также мафиози хотят, чтобы для поездки им был арендован отдельный самолет. Всего, по данным оперативников, в мероприятие запланировано участие около 300 "законников".

Организуют мероприятие нынешние лидеры клана Аслана Усояна (Дед Хасан) — Дмитрий Чантурия (Мирон), Темури Мирзоев (Тимур Свердловский), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Гади Калоян (Оник), Валерий Фаризов (Валера Курд).

По словам оперативников, у намечаемой сходки две главные цели: показать, что клан един и могуществен, а также провести "коронацию" десяти гангстеров. В частности, в ранг "вора в законе" планируют возвести родственника Аслана Усояна, дважды судимого "авторитета" по кличке Тимур Архангельский.

Как сообщал УНИАН, в январе в центре Москвы был застрелен известный криминальный авторитет Аслан Усоян, известный в криминальных кругах как Дед Хасан. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Москвы. «В Деда Хасана стреляли, когда он выходил из ресторана «Каретный двор», от полученных травм он скончался», - сказал собеседник агентства.