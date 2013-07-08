В курортной зоне Одессы нашли 556 боеприпасов

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД в Одесской области, 7 июля по улице Морской во время проведения земельных работ обнаружены артиллерийские снаряды различного калибра, среди которых - 172 снаряда калибра 45 мм, 11 - калибра 152 мм, 152 минометные мины, 31 ручная граната Ф-1, 150 патронов калибра 7, 62 мм и 40 взрывателей для артснарядов.

Изъятые боеприпасы вывезены сотрудниками ГСЧС для дальнейшего обезвреживания.