В курортной зоне Одессы нашли 556 боеприпасов

10:43, 08 июля 2013
Общество
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В курортной зоне Одессы обнаружено 556 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД в Одесской области, 7 июля по улице Морской во время проведения земельных работ обнаружены артиллерийские снаряды различного калибра, среди которых - 172 снаряда калибра 45 мм, 11 - калибра 152 мм, 152 минометные мины, 31 ручная граната Ф-1, 150 патронов калибра 7, 62 мм и 40 взрывателей для артснарядов.

Изъятые боеприпасы вывезены сотрудниками ГСЧС для дальнейшего обезвреживания.

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