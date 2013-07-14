Среди жертв масштабного ДТП в Подмосковье есть украинец

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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”Среди 18 погибших в результате ДТП в Московской области есть один гражданин Украины”, - сказали в МИДе, отметив, что Посольство Украины в России предпринимает все меры для репатриации тела погибшего.

Как сообщал УНИАН, по последним официальным данным, в результате ДТП под Подольском погибли 18 человек. Из них 14 человек умерли на месте, три человека скончались в больнице, один человек - в НИИ им. Склифосовского.

29 пострадавших остаются в больницах, состояние большинства тяжелое.

Авария произошла 13 июля днем на территории «новой Москвы», примерно в 8 км от центра Подольска. КамАЗ, перевозивший щебень, врезался в автобус ЛиАЗ, в котором находился 41 человек. От удара автобус разорвало на две части. Грузовик перевернулся и все 12 кубометров щебня высыпались в салон автобуса. Водитель грузовика задержан.