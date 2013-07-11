Отравились 15 студентов Киевского университета
01:20, 11 июля 2013Общество
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Во вторник утром в приемное отделение Каневской ЦРБ с жалобами на повышение температуры, тошноту обратились десять студентов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, все студенты проходят производственную практику в Каневском природоохранном заповеднике.
По состоянию на 10:30 в инфекционное отделение Каневской центральной районной больницы с диагнозом «острый гастроэнтероколит» госпитализировано уже 15 человек.
Причина заболевания устанавливается. Состоялось заседание комиссии по чрезвыйчайным ситуациям Каневской райгосадминистрации.
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