Одесские экстремалы отправились во Владивосток на мопедах (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, перед стартом Резвой сообщил журналистам, что он с напарником намерен преодолеть на 50-кубовых мопедах маршрут порядка 23 тыс. километров.

«При крейсерской скорости мопедов 50 км/час, в день мы в лучшем случае будем проезжать 400 км. Это значит, что до Владивостока мы доберемся, опять-таки в лучшем случае, дней за 25–30», - сказал Резвой.

По его словам, в России за городом Чернышевск асфальтированной дороги нет и бездорожье будет около 1,8 тыс. км – почти до Хабаровска.

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«В случае затяжных или сильных дождей продвижение по таким дорогам сильно затруднится. Мы готовы проверить это и поделиться своими впечатлениями и фотографиями экспедиции», - утверждает Резвой.

Финансирование пробега - более 90 тыс. грн – собирали граждане Украины и России. Деньги пошли на приобретение и техническую подготовку мопедов, комплектующие, бензин, еду и обмундирование.

Сбор средств продолжался до последнего момента - на бензин "скинулись" известные одесситы, пришедшие попрощаться с Резвым и Стояновым. В числе них - участники комик-труппы «Маски» Владимир Комаров, Георгий Делиев и Борис Барский, скульптор Михаил Рева и джаз-мэн Юрий Кузнецов.

Как сообщили УНИАН организаторы пробега, удалось собрать не всю сумму, но путешественники надеются, что недостающие деньги будут поступать на их счета во время пробега.

«Этот пробег будет официально зарегистрирован как рекорд книги Гиннесса, об этом стало известно в лондонском офисе организации — проделать такой длинный путь по весьма сложной трассе на мопедах еще не удавалось никому в мире», — утверждают организаторы.

Часть средств на обеспечение экспедиции предоставил один из медиапроектов, рестораны и т. д. Другие спонсоры - коммуникаторы AGM Rock V5+ с GPS, спортивные солнцезащитные очки австрийской фирмы H.I.S.

Справка УНИАН. Теодор Резвой родился 29 мая 1968 года в Одессе. Путешественник, в 2001 году на весельной лодке в одиночку пересек Атлантический океан – от Канарских островов до Барбадоса. Расстояние по прямой - 4,678 тыс. км (2526 морских миль).

Заслуженный мастер спорта Украины, кавалер ордена «За мужество» III степени.