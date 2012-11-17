19-летний житель Кременчуга отправился вокруг света автостопом

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам А.Сугонякин, путешествие началось из Кременчуга.

"Моё путешествие совершается, автостопом, т.е. практически без денег. И путешествуя подобным образом, я показываю людям реальную простоту и лёгкость путешествий, не зависящую от больших финансов и снаряжения" - сказал путешественник.

А.Сугонякин также рассказал: "Мне многое интересно: исторические места, музеи, музыкальные фестивали, горы и леса, пустыни и степи, моря и океаны, новые знакомства, религиозные храмы и памятники, разного рода мистические места и многое, многое другое. Я стремлюсь сделать своё путешествие максимально интересным и захватывающим!".

Он отметил, что сначала поедет в Россию, потом — на юг, в Грузию.

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Жить путешественник планирует у членов общества Всемирного движения «Экокультура» и службы бесплатного проживания.

Как сообщал УНИАН, в конце марта этого года А.Сугонякин провел эксперимент, прожив три дня на острове в пределах Киева на реке Десенка, без еды и теплой одежды. Таким образом он готовился к трехлетнему кругосветному путешествию с экологической миссией. В этом путешествии А.Сугонякин планирует посетить 33 страны и установить там, как символ единства людей и культур, флаги эко-культуры. Передвигаться из страны в страну он будет на попутном транспорте: автомобили, корабли, поезда и самолеты, а ночевать будет у членов общества Всемирного движения «Эко-культура», Службы бесплатного проживания Pasporta Servo, общества Hospitality Club.

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А.Сугонякин заявил, что своим экспериментом хочет привлечь внимание общественности к необходимости заботливого отношения к природным ресурсам и пропаганде эко-культуры.