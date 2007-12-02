Возрождение льняной отрасли потребует 7 лет

Министерство аграрной политики Украины намерено разработать государственную программу возрождения отрасли льноводства сроком на 7 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минагрополитики, заместитель министра аграрной политики Сергей МЕЛЬНИК в пятницу провел совещание по вопросам развития отрасли льноводства, по итогам которого было принято решение разработать Государственную программу возрождения отрасли сроком на 7 лет.

К созданию этого документа планируется привлечь научных работников, ведущих специалистов Минагрополитики, Минпромполитики, Минфина, Минэкономики, отраслевых ассоциаций, льносеющих и перерабатывающих предприятий.

Также утверждена постоянная рабочая группа для подготовки предложений и проработки мероприятий, направленных на обновление льноуборочной техники и технологического оборудования льнозаводов, внедрение новейших технологий, содействие привлечению инвестиций в отрасль.