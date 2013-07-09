Водитель на «Мерседесе» переехал бойца «Беркута»

Как сообщили УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Херсонской области, в дежурную часть Голопристанского райотдела милиции поступила информация, что на территории отделения милиции поселка Железный Порт 31-летний водитель автомобиля "Мерседес" совершил наезд на 26-летнего работника роты милиции особого назначения "Беркут".

Работник милиции доставлен в приемный покой Голопристанской центральной районной больницы. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб шейного позвоночника.

Установлено, что 7 июля около 3.10 ночи двое работников РМОН "Беркут" несли службу по охране общественного порядка в районе набережной пос. Железный Порт. У развлекательного заведения милиционеры заметили неизвестного мужчину с визуальными признаками алкогольного опьянения, который справлял естественные потребности. Сотрудники милиции сделали неизвестному устное замечание. Мужчина начал вести агрессивно, оскорблял милиционеров, угрожал им проблемами на работе. Правоохранители предложили гражданину пройти с ними в отделение милиции для составления административного протокола за совершение хулиганских действий. По дороге в отделение неизвестный продолжал вести себя агрессивно, ругался, пытался ударить правоохранителей, хватал их за форменную одежду.

В отделе милиции мужчина предоставил ложную информацию о своих личных данных. В отношении гражданина был составлен административный протокол по ст. 185 КУоАП (совершение злостного неповиновения работникам милиции). После чего сотрудники милиции хотели отвезти мужчину в Голопристанскую центральную районную больницу, чтобы определить состояние его алкогольного опьянения.

В это время во двор отдела милиции заехал автомобиль "Мерседес", которым управлял житель г. Николаева. Водитель с пассажиром хотели посадить товарища в автомобиль, чтобы тот избежал ответственности. "Мерседес" хаотично ездил по двору в результате чего совершил наезд на работника РМОН "Беркут". Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении больницы.

Водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), в отношении него избрана мера пресечения - домашний арест. Согласно решению районного суда на автомобиль наложен арест. Также у водителя взяты образцы крови, которые направлены на исследование для определения содержания алкоголя в организме. Проводятся следственные действия.