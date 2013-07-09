В милиции говорят, что гаишники невиновны: пьяный водитель избил сам себя

Сообщается, что 7 июля около 5:00 утра сотрудники ГАИ в Козове остановили автомобиль, подозревая водителя в том, что он управляет в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель согласился на обследование в больнице, а пассажир "вел себя вызывающе" и "пытался нанести работникам милиции телесные повреждения", сообщает МВД.

"Согласно Закону Украины "О милиции", в такой ситуации работники райотдела применили против нарушителя меры физического воздействия и спецсредства", - добавляют в МВД, отметив, что "травмы, о которых говорилось в сообщении врача, нарушитель получил по собственной неосторожности после попытки нанести телесные повреждения работнику ГАИ".

В отношении водителя составлен административный протокол.

Инцидент также внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о сопротивлении работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

Ранее прокуратура Тернопольской области сообщила об открытии уголовного производства в отношении нанесения работниками местного ГАИ телесных повреждений жителю Козова.

ВВС Украина