ВР за последнюю неделю работы решила много экономических вопросов - эксперт

«Депутаты решили пойти на каникулы с меньшим багажом непринятых законов. Что характерно, большинство из принятых нормативных актов - экономического характера, где инициатором является Кабмин. Это важно хотя бы в том смысле, что, с одной стороны, мы видим хороший диалог парламента и правительства, а с другой - эти законы уже до осени будут частично внедрены», - сказал Заика.

В связи с этим он отметил, что Министерство доходов и сборов уже получило задание на лето - отработать практику функционирования новых финансовых инструментов.

В частности, эксперт приветствовал поддержку парламентом правительственного законопроекта, который вводит механизм финансовых векселей. Заика выразил убеждение, что Президент согласится с внесенными изменениями в Налоговый кодекс и процесс внедрения векселей будет запущен.

«Не дождавшись подписания закона Президентом, Миндоходов заявило, что готово к администрированию возмещения НДС путем оформления казначейских финансовых векселей. Этим он фактически подтвердил, что работа по наработке процессов внедрения уже велась давно. Поэтому уже в сентябре, не исключено, можно будет увидеть первых желающих получить такие ценные бумаги. Главное, чтобы такая система не дала сбоя. А в случае выявления рассогласований они оперативно исправлялись», - подчеркнул Заика.

Он отметил, что уже сейчас целесообразно понять источники «отоваривания» выпущенных векселей. По его словам, от того, смогут ли чиновники за время до погашения раскрутить экономику, будет зависеть и ликвидность предлагаемого финансового инструмента.

«Главное, что первый шаг уже сделан. Теперь стоит дождаться результатов, которые думается можно уже будет почувствовать в конце третьего квартала», - резюмировал Заика.