Колесников решил продать свой сладкий бизнес

Поиск стратегического инвестора для этого производителя кондитерских изделий длится уже около полугода, сообщает Forbes со ссылкой сразу на два источника – представителя одной из компаний сектора FMCG и инвестбанкира.

О планах Колесникова продать «Конти» также сообщил авторитетный деловой ресурс Mergermarket.

По информации источников Forbes, первый раунд формирования предложений потенциальных покупателей состоится в сентябре. Консультантом «Конти» выступает британский инвестбанк Barclays.

Группа «Конти» – вторая по объему производства кондитерских изделий в Украине и четвертая в России по итогам 2012 года. Выручка в 2012 году – 3,4 млрд гривен, прибыль – 268 млн гривен. Владельцы – Борис Колесников и члены его семьи

Борис Колесников не опроверг факт предпродажной подготовки, однако отказался комментировать мотивы такого решения, переадресовав все вопросы на наблюдательный совет «Конти». Forbes отправил вопросы пресс-службе предприятия, но ответов пока не получил.

Mergermarket предположил, что намерение Колесникова продать кондитерский актив обусловлено его желанием сосредоточиться на развитии свиноводческого бизнеса – компании «АПК-Инвест».