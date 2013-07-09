Украинские туристы верят в здравый смысл арабов и едут в Египет (видео)

Полтысячи украинских туристов ежедневно улетают в Египет, и это только из Киева. Большинство покупали туры заранее, а вернуть их теперь сложно, говорится в сюжете ТСН.

Добраться из Украины в Египет можно чартерами, которые бронируют туроператоры. И ни один рейс пока не был отменен. Туристы в один голос заявляют: "Главное никуда из номера ... из отеля не выходить". Другие шутят: "Нас много, мы отобьемся".

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Украинские туристы искренне верят в здравый смысл арабов. Мол, нападать на отели, которые являются источником доходов страны, демонстранты не будут. "Зона отдыха, она интересна всем, и нашим, и вашим, и ихним. А кто от денег откажется?" "Не будем посещать некоторые экскурсии", - отмечают туристы. Они еще не знают, но на экскурсии в этот раз точно не поедут - в Египте они все отменены. "На экскурсии туристов не отправляют, потому что в Каире, вы знаете, ситуация тоже очень опасна. И в Шарм-эль-Шейхе, и в Хургаде есть случаи нападения на туристов", - сообщила директор турагентства Мария Вуйко.

В этом турагентстве рекомендуют выбрать другое направление. Но Египет все равно берут, даже несмотря на то, что туры не подешевели. Директор говорит, у них спрос на Красное море все-таки уменьшился процентов на 40. Но фирмы, для которых это главный профиль, заполняют самолеты.

Напомним, в Египте продолжается кровавое противостояние сторонников и противников свергнутого от власти президента Мурси. В партии "Братья-мусульмане" призвали своих сторонников сопротивляться и не сдаваться под давлением армии.