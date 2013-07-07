Путин: Египет находится на пороге гражданской войны

"Сирия уже охвачена гражданской войной, как ни печально, и Египет движется в том же направлении. Хотелось бы, чтобы египетский народ избежал этой участи", - сказал Путин, находящийся с рабочим визитом в Астане, пишет РИА Новости.

По теме: Сторонники армии вытеснили "Братьев-мусульман" из центра Каира

Как сообщал УНИАН, египетские военные отстранили от должности действовавшего президента страны Мухаммеда Мурси. Он вместе с лидером влиятельного мусульманского движения "Братья мусульмане" Мухаммедом Бадиа были арестованы.

Сторонники и противники таких действий военных собрались в разных районах Каира. В городе начались настоящие уличные бои.

6 июля оппозиционные демонстранты, обосновавшиеся на площади Тахрир пытались остановить сторонников экс-президента и "Братьев мусульман" у моста в центре города 6 октября.

В ход с обеих сторон пошли камни и пиротехника, дубинки и холодное оружие. Во время столкновений слышались выстрелы из огнестрельного оружия. После завершения беспорядков в центре города появилась военная бронетехника, которую противники Мурси встречали с восторгом.

Египетские военные заняли позиции у телецентра, здания МИД, ключевых мостов через Нил.