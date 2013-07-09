В НБУ заявили, что готовы печатать госбланки и документы

Об этом заявил председатель Нацбанка Игорь Соркин, сообщается на официальном сайте НБУ.

«Учитывая, что предприятия Национального банка Украины располагают всем необходимым оборудованием и оснащены передовыми технологиями, а также имеют огромный опыт в организации изготовления печатной продукции, которая должна иметь особые технические характеристики и высокую степень защиты от подделки, мы с уверенностью констатируем свою готовность выполнять государственные заказы на производство документов и бланков с любыми элементами защиты», - отметил он.

Кроме того, Соркин отметил, что принятие Закона также будет способствовать изготовлению документов в условиях законченного цикла производства.«Целью принятия Закона является обеспечение контроля государства за изготовлением, ценообразованием и оборотом документов строгой отчетности, что значительно уменьшит их стоимость и увеличит доходы в государственный бюджет», - отметил глава НБУ.

Напомним, Верховная Рада Украины 4 июля 2013 приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возвращения государственного контроля и производства государственными предприятиями документов и бланков, которые требуют использования специальных элементов защиты» (далее - Закон).

Закон создает правовые основания для возможностей печати бланков документов, требующих использования специальных элементов защиты, на государственных предприятиях, которые входят в сферу управления Национального банка Украины.