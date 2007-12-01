В Полтавской области строят 35 церквей

14:01, 01 декабря 2007
Общество
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А в Полтаве - кафедральный собор

В Полтавской области, которая разделена на Полтавско-Миргородскую и Кременчугско-Хорольскую епархии, строится 35 церквей.

Об этом УНИАН сообщил владыка Полтавско-Мирогодской епархии УПЦ, архиепископ Филипп.

“Сегодня на территории области строится 35 церквей. В Полтаве строится кафедральный собор”, - сказал архиепископ Филипп.

По его словам, строительство церквей ведется преимущественно на территории сел и поселков городского типа.

Всего в Полтавской области функционирует 410 церквей.

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