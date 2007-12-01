Четверо горняков в реанимации с отравлением, трое - в травматологии

После сегодняшнего взрыва газовоздушной смеси на шахте имени А.Засядько 52 горняка обратились за медицинской помощью, из них 45 – с отравлением продуктами горения, четыре отравившихся горняка доставлены в реанимационное отделение, три – в травматологию с травмами разной степени тяжести.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций. В пресс-службе подтвердили, что на момент взрыва под землей работали 385 горняков, на аварийном участке – 63.

На этот час на месте работают 24 горноспасательных отделения Минуглепрома, 9 реанимационных противошоковых групп, 10 бригад скорой помощи, мобильная опергруппа ГУ МЧС. Продолжается вывод рабочих на поверхность рудника.

Как сообщал УНИАН, сегодня, в 5.55, на шахте имени Засядько, в 13-м западном конвейерному штреке пласта L1, на горизонте 1078 метров, произошел взрыв. В момент взрыва в шахте находились 385 горняков. 5 горняков травмированы. Взрыв произошел на том же горизонте, что и 18 ноября, когда во время взрыва метана погибли 100 горняков.