В Черновицкой области 100 жителей села перекрыли дорогу, требуя ремонта

Сегодня около 9 часов утра почти сотня жителей Заставновского района Черновицкой области в районе села Задубровка перекрыли автомобильную дорогу, которая находится в аварийном состоянии, требуя ее ремонта.

Как передает корреспондент УНИАН, на трассе по обе стороны накопилось до 40 автомобилей и автобусов. Дорога не является центральной и пролегает к райцентру Заставна лишь селами Кицманского и Заставновского районов.

На место перекрытия дороги съезжаются оппозиционные депутаты областного и Заставновского райсовета.

Но люди заявляли, что не перестанут перекрывать трассу, пока с ними не встретится руководство облавтдора и области.

После 11 часов к протестующим приехал начальник службы автомобильных дорог в Черновицкой области Игорь Гах. В настоящее время чиновник общается с жителями села.