В Черновицкой области 100 жителей села перекрыли дорогу, требуя ремонта
Около 100 жителей села перекрыли дорогу из Черновцов в райцентр Заставна, требуя ремонта дороги.
Сегодня около 9 часов утра почти сотня жителей Заставновского района Черновицкой области в районе села Задубровка перекрыли автомобильную дорогу, которая находится в аварийном состоянии, требуя ее ремонта.
Как передает корреспондент УНИАН, на трассе по обе стороны накопилось до 40 автомобилей и автобусов. Дорога не является центральной и пролегает к райцентру Заставна лишь селами Кицманского и Заставновского районов.
На место перекрытия дороги съезжаются оппозиционные депутаты областного и Заставновского райсовета.
Но люди заявляли, что не перестанут перекрывать трассу, пока с ними не встретится руководство облавтдора и области.
После 11 часов к протестующим приехал начальник службы автомобильных дорог в Черновицкой области Игорь Гах. В настоящее время чиновник общается с жителями села.