Министр обещает за плохой ремонт дорог наказывать деньгами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Козак, выступая во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

«Предусмотрено ввести финансовую ответственность подрядчика за некачественное выполнение работ. Эта практика предусмотрена в Европе. Для этого страховой компанией будут привлекаться эксперты по качеству на данные мероприятия, что позволит повысить качество дорог и улучшить финансовую дисциплину», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по информации министра инфраструктуры Украины, государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») приступило к реконструкции наиболее пострадавших в период весенней непогоды дорог.

Улучшение качества дорог потребует увеличения ежегодного финансирования до 40 млрд грн с 16,9 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2013 год.

Справка УНИАН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» в 2012 году осуществило кассовые расходы на общую сумму 10,139 млрд грн, из которых на дорожные работы потрачено 6,95 млрд грн, а на оплату финансовых обязательств по ранее взятым кредитам - 3,1 млрд грн.