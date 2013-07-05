Во Львовской области парень засел во дворе и стрелял по прохожим из пистолета

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины во Львовской области, в дежурную часть Червоноградской милиции поступило сообщение из приемного отделения городской больницы о том, что за медицинской помощью обратился 18-летний местный житель. В голове парня медики обнаружили постороннее тело.

Со слов потерпевшего, телесные повреждения ему причинил визуально знакомый парень, который стрелял из пневматического пистолета во дворе дома.

В этот же день в больницу для оказания медицинской помощи был доставлен 22-летний местный житель с ранами волосяного участка головы.

В ходе досудебного расследования было обнаружено, что несовершеннолетний во дворе дома по улице Стуса из пневматического пистолета стрелял по людям. По словам юноши, пистолет он приобрел в магазине.

В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или предварительно подготовленного для нанесения телесных повреждений).