«Батькивщина»: Минздрав переплатил за лекарства для ВИЧ-инфицированных 39 млн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Батькивщины", соответствующий депутатский запрос направил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия Павел Петренко.

Как отмечено в документе, в 2012 году пациентские организации Украины обнаружили, что закупочные цены Минздрава на антиретровирусные препараты в 1,5-3 раза превышают реальные цены.

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Сравнение цен на лекарства, закупленные ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ», и Минздравом, показало, что расходы бюджетных средств со стороны Минздрава были превышены на более чем 39 млн грн.

Петренко отметил, что в целом на протяжении прошлого года Минздрав закупил антиретровирусных препаратов на общую сумму более 233 млн грн, из которых, по меньшей мере, 39 млн грн переплачено.

Кроме того, по словам депутата, на сегодняшний день на веб-портале по вопросам государственных закупок отсутствуют отчеты о результатах закупок министерством антиретровирусных препаратов в 2012 году.