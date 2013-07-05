Россия подписала с Македонией соглашение о Южном потоке

Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

Согласно документу, в случае подтверждения целесообразности строительства на основе проведенного анализа, ОАО "Газпром" и АО "Македонские энергетические ресурсы" учреждают совместную компанию для реализации проекта газопровода-отвода с равным распределением долей (по 50%). К участию в компании также могут привлекаться новые акционеры с дальнейшим перераспределением долей.

Отмечается, что маршрут газопровода-отвода и его пропускная способность согласовываются учредителями по результатам анализа.

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Конкретные объёмы, условия и сроки поставок природного газа в Македонию закрепляются в контрактах между "Газпромом" и АО "Македонские энергетические ресурсы". Права на использование всех мощностей газопровода-отвода принадлежат "Газпрому".

Кроме того, документ закрепляет обязательства македонской стороны не вводить каких-либо ограничений в отношении российских капиталовложений на территории Македонии, осуществленных в рамках соглашения, а также обеспечить компании благоприятный таможенный и налоговой режимы, передает ПРАЙМ.

"Стороны оказывают поддержку учредителям и компании в получении в установленном порядке всех необходимых разрешений, связанных с реализацией проекта газопровода-отвода, а также с поставками необходимых машин и оборудования, осуществлением строительно-монтажных работ и других услуг для реализации проекта", - поясняется в распоряжении правительства.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2012 года президент России Владимир Путин лично дал старт началу строительства морской части газопровода «Южный поток» в обход территории Украины.

Предполагается, что первые поставки газа начнутся в 2015 году. В 2016-м планируется поставить 15,75 млрд куб. м газа, в 2017-м - 31,5 млрд куб. м, в 2018-м – 47,25 млрд куб. м, и в 2019-м газопровод выйдет на проектную мощность – 63 млрд куб. м.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.