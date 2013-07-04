Журналистам продемонстрируют видеозапись камеры слежения из Врадиевского райотдела милиции Николаевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня прокурор Николаевской области Андрей Курысь, посвященной расследованию изнасилованию и избиению во Врадиевке 29-летней Ирины Крашковой.

«Я вам продемонстрирую эту пленку, - сказал Курысь. - Там, действительно, выключен свет, видна часть тела кого-то. Как показали свидетели ранее, это часть тела Дрыжака, но есть много «но». Поэтому мы пытаемся восстановить истину, назначена экспертиза. Определенный результат уже есть. Но о нем мы поговорим позже».

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Как сообщал УНИАН, 29-летнюю женщину во Врадиевке Николаевской области 27 июня нашли на улице с признаками насилия на теле. Потерпевшая в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимацию.

В ходе следственных действий следователи прокуратуры установили, что видеозапись в райотделе милиции Врадиевки велась постоянно, но при выключенном свете.

1 июля на брифинге в областной прокуратуре заместитель прокурора области Дмитрий Ефименко сообщил журналистам, что камера работала постоянно, но на ней фиксировалась «только одна часть тела» подозреваемого по делу капитана милиции Евгения Дрыжака. На основании этой видеозаписи Дрыжак утверждал, что всю ночь во время совершения преступления был на дежурстве в райотделе и никуда не отлучался.

По подозрению в совершении преступления задержаны два сотрудника Врадиевского РОВД – Дмитрий Полищук и Евгений Дрыжак и егерь егерьско-охотничьего хозяйства Сергей Рябиненко.

За сокрытие обстоятельств происшествия задержан также руководитель Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников создавать алиби.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).