На выходные синоптики обещают дожди с мокрым снегом

На выходные дни синоптики прогнозируют в Украине дожди с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, завтра, 1 декабря в южной части и восточных областях ожидается дождь с переходом в мокрый снег, в Крыму и Приазовье местами сильные осадки; температура на протяжении времени 1-6° тепла. На остальной территории небольшой мокрый снег; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 8-10° мороза, днем 2-4° мороза.

2 декабря ночью в восточной половине, днем в западных областях, 3 декабря в западных, северных и местами центральных областях синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, слабое налипание мокрого снега. На остальной территории без существенных осадков.

Температура 2 декабря ночью 2-7° мороза, на севере Левобережья до 11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге и западе ночью около 0°, днем 3-8° тепла; 3 декабря в восточных областях температура существенно не изменится, на остальной территории несколько повысится: температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, в западной и южной части 5-10° тепла.

4-5 декабря в Украине ожидаются небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя (в западных областях местами небольшие осадки), лишь 4 декабря в Донецкой и Луганской, а 5 декабря в северных (кроме Сумской), Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков. Температура в южной части ночью составлять 1-6° тепла, днем 3-9°, 4 декабря в Крыму до 12° тепла; на остальной территории 4 декабря ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-7° тепла, 5 декабря ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

Завтра в Киеве и области сохранится облачная погода с прояснениями. Небольшой мокрый снег. Температура в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла; по области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

2-3 декабря в столице и области без существенных осадков, только днем 3 декабря небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 2 декабря 2-7° мороза, днем 3 декабря 0-5° тепла, в остальное время от 3° мороза до 2° тепла.

4-5 декабря в Киеве и области без существенных осадков, только ночью и утром 4 декабря осадки, преимущественно в виде дождя. Температура 4 декабря ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла; 5 декабря ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.