На браконьерской охоте погиб президент «Харьковгорстроя»
12:33, 30 ноября 2007Общество
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Правоохранители избегают слова «убит»
Вчера в Змиевском районе вблизи населенного пункта Сухая Гомольша во время охоты умер мужчина. Эту информацию подтвердил заместитель прокурора области Сергей Хачатрян.
По информации «МедиаПорта», погибший - Блуашвили Георгий Тугушевич, 1960 г. р., – президент ООО «Харьковгорстрой».
Комментируя происшествие на охоте, правоохранители избегают слова «убит», говорят, что причину смерти покажет вскрытие.
Глава Змиевской районной организации общества охотников и рыболовов Владимир Касько рассказал, что охота была браконьерской: несколько человек стреляли кабанов и косуль. Охотились, утверждает он, неизвестные ему люди.
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