На браконьерской охоте погиб президент «Харьковгорстроя»

Вчера в Змиевском районе вблизи населенного пункта Сухая Гомольша во время охоты умер мужчина. Эту информацию подтвердил заместитель прокурора области Сергей Хачатрян.

По информации «МедиаПорта», погибший - Блуашвили Георгий Тугушевич, 1960 г. р., – президент ООО «Харьковгорстрой».

Комментируя происшествие на охоте, правоохранители избегают слова «убит», говорят, что причину смерти покажет вскрытие.

Глава Змиевской районной организации общества охотников и рыболовов Владимир Касько рассказал, что охота была браконьерской: несколько человек стреляли кабанов и косуль. Охотились, утверждает он, неизвестные ему люди.

Обком