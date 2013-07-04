В ИНАУ Форекс назвали очень рискованным рынком

«Если за этим столом есть хоть один человек, кто пользовался услугами «Форекса», он понимает, что это не совсем легальное занятие. Потому что «форекс-рынок» - это рынок, который находится вне территории Украины. Вы вкладываете какие-то деньги, занимаясь торговлей, и, соответственно, вы должны иметь лицензию на вывод этих средств за границу. Как это оформляют документально украинские «форекс-компании» - я не знаю», - сказала Попова.

Она также не рекомендует пользователям Интернета ввязываться в торговлю на «Форекс», поскольку это похоже на игру в покер, а там, по ее словам, везет опытным игрокам. «Заниматься «форекс-торгами» - это все равно, что ходить в казино, не зная принципов его работы. То есть, там люди, которые умеют играть в покер, выигрывают, и многие профессионалы на международных соревнованиях выигрывают приличные суммы. При этом, остальные проигрывают, а выигравших гораздо меньше, чем проигравших. «Форекс» - это очень рискованный рынок», - заявила глава ИнАУ.

По ее убеждению, неуместно сравнивать лотерею и «Форекс». «Человек покупает лотерейный билет с желанием выиграть, а «Форекс» - это система, которая убеждает его, что он можешь заработать деньги. Тем более, что с выигрыша платятся налоги», - резюмировала Попова.

Напомним, недавно Нацбанк Украины организовал рабочую группу для разработки регулятивных мер по детенизации украинского рынка «Форекс». Компании и физлица-предприниматели, которые играют на рынке «Форекс», оказались вне закона. Ранее компании, работающие на рынке «Форекс», единогласно заявляли, что ограничение их не касается, так как Нацбанк не является их регулятором и не может им ничего запретить.

На мероприятии также присутствовали основатель и директор интернет-магазина Zakaz.ua Егор Анчишкин, адвокат, партнер практики правовой безопасности бизнеса АО «Юскутум» Денис Овчаров, адвокат, партнер практики IT и медиа-права АО «Юскутум» Дмитрий Гадомский, старший аналитик WebMoney Ольга Дубинина, гендиректор платежной системы «Глобал Мани» Александр Тютюн и директор компании Portmone Игорь Горин.