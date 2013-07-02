Собор УПЦ Киевского патриархата избрал наместника Филарета

Соответствующее решение принято на заседании под председательством Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета. Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея избран преосвященный Епифаний, митрополит Переяслав-Хмельницький и Белоцерковский. А Патриарх Киевский и всей Руси-Украины остается епархиальным архиереем Киевской епархии. Также был избран новый состав постоянных членов Священного синода и Высшего церковного совета.

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Газета отмечает, что «если говорить на мирском языке, это значит, что наместник помогает предстоятелю в руководстве приходами в Киевской области, а в случае смерти патриарха - благодаря своей должности без процедуры избрания становится местоблюстителем патриаршего престола». В его обязанности входит собрать Собор, на котором состоится избрание следующего патриарха, сообщает Украина молода.

Как разъяснил изданию архиепископ Евстратий (Заря), нововведение не определяет личность нового патриарха, ведь его будет избирать именно Поместный собор на альтернативной основе: «Архиерейский собор тайным голосованием должен выдвинуть по меньшей мере трех кандидатов, после чего будет проходить тайное голосование. Если в первом туре один из них набирает больше половины голосов, он становится патриархом. Если больше половины не набирает никто - тогда по двум кандидатурам, которые набрали больше всего голосов, проводится повторное голосование и патриархом становится тот, кто наберет большинство».

Также, по словам Евстратия, Собор выразил обеспокоенность ситуацией вокруг УПЦ Московского патриархата, направив УПЦ МП соответствующее обращение. «Мы видим, как, пользуясь ослаблением здоровья митрополита Владимира (Сабодана) и борьбой между некоторыми архиереями за право стать его преемником, внутренние и внешние силы опять стремятся любой ценой фактически ликвидировать независимость и самостоятельность УПЦ (МП) в управлении, чтоб крепче привязать ее к Московской патриархии, шире и без всяких препятствий использовать вашу Церковь в агитации за присоединение Украины к России и не допустить преодоления существующего церковного разделения», - говорится в обращении.

Так, в УПЦ КП считают, что такие события буду препятствовать диалогу между церквами относительно создания единой поместной церкви. Поэтому УПЦ КП призывает Президента проверить достоверность информации о давлении и в случае подтверждения защитить предстоятеля УПЦ (МП) и возглавляемую им Церковь от неправомерного вмешательства в уставную деятельность, «ведь такое вмешательство несет угрозу церковному и общественному миру, вызовет возмущение и противостояние, которое может стать особо неприятным накануне празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси-Украины».

*** Органом высшей церковной власти между Поместными соборами является Архиерейский собор. Его составляют все правящие и викарные архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата. Никто из архиереев, которые составляют Архиерейский собор, не может отказаться от участия в его заседаниях, кроме случаев болезни или по другой причине, которая признается Собором важной. Архиерейский собор созывается Святейшим Патриархом Киевским и всей Руси-Украины (или Местоблюстителем) и Священным синодом при необходимости, но не реже одного раза в два года.