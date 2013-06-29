УПЦ Киевского патриархата обеспокоена происходящим в УПЦ МП

Об этом говорится в обращении архиерейского собора УПЦ (КП) к УПЦ (МП), принятом в пятницу и опубликованном на сайте УПЦ Киевского патриархата, сообщает Украинская правда.

"Мы видим, как, пользуясь ослаблением здоровья митрополита Владимира (Сабодана) и борьбой между некоторыми архиереями за право стать его преемником, внутренние и внешние силы вновь стремятся любым способом фактически ликвидировать независимость и самостоятельность УПЦ (МП) в управлении, чтобы крепче привязать ее к Московской патриархии, шире и без всяких помех использовать вашу Церковь в агитации за присоединение Украины к России и не допустить преодоления существующего церковного разделения", - говорится в обращении.

Подписанты считают, что под видом "приведения в соответствие с Уставом РПЦ" в Устав УПЦ (МП) пытаются внести изменения, которые фактически лишают его независимости в управлении, провести реформу структуры УПЦ (МП) с распределением ее на митрополичьи округа, которые будут зависеть от Москвы, а не от Киевского престола.

Как отмечается в обращении, "несколько архиереев УПЦ (МП) взялись при живом митрополите Владимире делить его кафедру, используя не только откровенно неэтичные методы, но и инструменты влияния, которые по сути разрушают Церковь".

Ярким примером этого, по мнению представителей УПЦ (КП), являются последние события, "когда под предлогом расследования финансовой аферы, в которую были втянуты церковные деятели, к выяснению отношений между иерархами УПЦ (МП) были привлечены инструменты светского влияния".

"Очернение Предстоятеля и его окружения, распространение в средствах массовой информации и в церковной среде клеветы, слухов и лжи, требования к государству силовыми методами повлиять на Церковь, ее отдельных деятелей - все это в прошлом пережил Киевский Патриархат. Сейчас эти же методы используют против вашего Предстоятеля и вашей Церкви. Мы призываем всех вас увидеть и понять это и сделать все возможное, чтобы остановить такие разрушительные процессы", - говорится в обращении.

Там отмечается, что поместный собор УПЦ (КП), который состоялся 27 июня, в своих постановлениях отметил необходимость диалога с УПЦ (МП), целью которого является преодоление существующего церковного разделения, создания в Украине единой поместной Украинской православной церкви с патриаршим престолом в Киеве, официальное признание Киевского патриархата другими поместными православными церквями как автокефальной церкви.

Вместе с тем, в обращении отмечается, что УПЦ (КП) считает для себя неприемлемыми и полностью отвергает любые модели или предложения достижения церковного единства, условиями которых является вхождение Украинской церкви в любой форме в состав Московского патриархата.

Обращение подписали все участники архиерейского собора во главе с председателем УПЦ (КП) патриархом Филаретом.