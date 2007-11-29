Ющенко: Яценюк способен объединить парламент

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает что, кандидат на должность председателя Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК способен объединить парламент и обеспечить его эффективную работу. Об этом он сказал в интервью Би-Би-Си.

«Я думаю, что для многих национальных институтов появление нового лица (А.ЯЦЕНЮКА – УНИАН) само по себе – это шаг вперед. Во-вторых, это просто мудрый человек, который продемонстрировал свою профессиональность, начиная из Минэкономики и Нацбанка, завершая Министерством иностранных дел. Есть когорта таких вот молодых людей, которые, я убежден, могут принести новое качество в украинскую политику», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Это человек, который не зашорен догматом какой-то узкой политической ориентации. Мне кажется, что это сверхважно. Потому что иначе неминуемым было бы формирование лагеря оппонентов в парламенте. Думаю, что это человек, который самым эффективным образом может выполнить консолидирующие функции в Верховной Раде», - прибавил Президент.