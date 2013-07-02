В Одессе столкнулись мотоцикл и легковушка: погибли три человека
10:04, 02 июля 2013Общество
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В Одессе в ДТП при участии автомобиля и мотоцикла погибли три человека.
Авария произошла на Ленинградском шоссе
Сегодня, в 0 часов 20 мин, в г. Одесса в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла на Ленинградском шоссе погибли три человека.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Всего за сутки в Украине произошло 75 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 103 лица. С начала года зарегистрировано 12383 дорожно-транспортных происшествия и 1597 жертв ДТП.
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