Какая разница между карантином и сутками в клетке на морозе?

Трех осужденных исправительной колонии №123 пгт. Литын Винницкой области продержали сутки в клетке на улице, во дворе колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявляют ряд правозащитных организаций, в частности - Международное общество прав человека - Украинская секция, Харьковская правозащитная группа, а также правозащитники из интернет-издания “Майдан”.

Сообщение о том, что в исправительной колонии № 123 двух узников: Андрея ПИЛЯВЦА и Андрея ЧЕРНОМЫЗА, более суток продержали в клетке на улице под снегом и дождем, а под вечер к ним «подсадили» третьего - Егора МАЦУЕВА, - поступило к правозащитникам вчера, 28 ноября.

Около 22-х часов представитель Международного общества прав человека – Украинская секция (МОПЧ-УС) обратился в дежурную часть Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний с просьбой проверить эту информацию. Как сообщают правозащитники, в госдепартаменте подтвердили, что действительно в исправительную колонию № 123 этапировали трех осужденных, которые “определенное время находились вместе со своими вещами в обособленном открытом зарешеченном месте на улице, которое похоже на клетку” и что это “законное требование, – они проходили карантин перед распределением по камерам”.

По информации Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, сейчас осужденные находятся в камерах.

Согласно ст. 94, 95 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, все новоприбывшие в колонию содержатся 14 суток в отделе карантина, где проходят полное медицинское обследование.