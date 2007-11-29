На шахте им. Засядько нашли тело одного из 11 пропавших без вести горняков

На шахте им. Засядько в Донецке горноспасатели обнаружили тело одного из 11 горняков, которые считаются пропавшими без вести после аварии 18 ноября.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, утром 29 ноября при восстановлении выработки 13-го западного конвейерного штрека пласта L 1 было обнаружено тело погибшего горняка. В 14.40 тело было выдано на поверхность и передано для опознания. В шахте работала комиссия во главе с представителями Генеральной прокуратуры Украины и представителями прокуратуры Донецкой области.

В штабе также сообщили, что с целью ликвидации пожара, с поверхности шахты тремя азотными станциями продолжается подача газообразного азота через перемычку N3 на 13-й восточный вентиляционный штрек. Всего по состоянию на 17.00 29 ноября подано 215 тыс. 820 кубометров азота. Кроме того, установлены натяжная и приводная станции конвейера, смонтированы роликоопоры, осуществлена навеска верхней ленты, выполняется навешивание нижней ленты.

Одновременно осуществляется контроль шахтного воздуха. В шахте работает четыре отделения горноспасателей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.