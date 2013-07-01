20 лет назад в Украине впервые позвонили по мобильному телефону

Двадцать лет назад – 1 июля 1993 года – в Украине был осуществлен первый звонок по мобильному телефону, его сделал первый Президент Украины Леонид Кравчук. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «МТС Украина».

Согласно сообщению, Леонид Кравчук пообщался с послом Украины в Германии Иваном Писковым. Этот разговор в сети первого украинского мобильного оператора UMC (сейчас - «МТС Украина») и положил начало мобильной эры в нашей стране.

Как вспоминает Олег Проживальский, директор по корпоративному управлению и контролю «МТС Украина», а в то время первый министр связи Украины, «первый звонок по мобильному телефону – это был очень волнующий момент, - Леонид Макарович Кравчук перерезал телефонный провод, что символизировало старт развития мобильной связи в стране, и несколько минут пообщался по мобильному телефону с нашим послом в Германии».

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По словам Проживальского, этот первый звонок «стал началом новой эры, он позволил продемонстрировать то, что наша страна не отстает от остального мира в технологическом плане». По его словам, Украина, став независимым государством, нуждалась также и в современной и независимой системе связи, и «мы понимали, что качественная связь – это развитие экономики и привлечение инвестиций». Несмотря на то, что количество первых абонентов насчитывало всего лишь несколько тысяч, а мобильная связь и оборудование были очень дорогими, «мы все же верили, что за мобильными технологиями – будущее. Как видите, мы не ошиблись», - считает Проживальский.

УМС было создано в 1992 году, при этом 51% акций во вновь образованном СП принадлежало украинской стороне (тогда еще ряду областных предприятий электросвязи – телекомов, «Укртелекома», как единого предприятия, на тот момент не было). Юридическими соучредителями СП УМС выступили 17 областных телекомов Украины и три зарубежные компании «ПТТ Телеком Голландии», «Телеком Дании» и «Дойче Телеком» (Германия). Украинской стороне принадлежал 51%, зарубежным учредителям по 16,33%. Предприятие было организовано в форме Общества с ограниченной ответственностью.

На момент совершения первого звонка компанией УМС, в течение 1992-93 гг., была развернута сеть мобильной связи в Киеве. В 1993 г. число абонентов мобильной связи составляло порядка 800 человек.

По данным Госстата, количество абонентов мобильной связи в Украине в 1-м квартале 2013 составило 61,15 млн чел. (количество активированных SIM-карт).

Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает 21 млн. абонентов. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).