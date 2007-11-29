6 декабря - праздичные фейерверки в девяти городах Украины

6 декабря в 18 часов по случаю 16-й годовщины Вооруженных Сил Украины двадцатью залпами будут проведены праздничные фейерверки в городах-героях Киеве, Севастополе, Одессе и Керчи, а также в Виннице, во Львове, Днепропетровске, Ривне и Житомире.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, накануне праздника министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО издал соответствующий приказ «О проведении праздничных фейерверков по случаю 16-й годовщины Вооруженных Сил Украины».

Напоминается, что 6 декабря в Украине отмечается праздник - день Вооруженных Сил Украины. В этот день, 16 лет назад, Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О вооруженных Силах Украины», ознаменовавший начало новейшей истории Украинского войска.