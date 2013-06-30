Жителя Житомирской области незаконно осудили за убийство сотрудника СБУ

После 10-ти месяцев тюрьмы Высший специализированный суд освободил из-под стражи жителя райцентра Черняхов Житомирской области, осужденного на 8 с половиной лет лишения свободы за убийство и обязал следствие более тщательным образом разобраться в ситуации.

Как сообщил УНИАН адвокат осужденного Владимир Васильчук, сотрудник СБУ был убит в ночь с 27 на 28 июня 2009 года в Черняхове. В убийстве обвинили местного жителя, поскольку за несколько часов до трагедии между ними произошел бытовой конфликт.

Во время этого конфликта, перешедшего в драку, капля крови работника СБУ попала на рубашку обвиняемого, потом это стало главным аргументом для обвинения его в убийстве.

«Мужчину, с которым житель Черняхова был в ссоре, нашли вскоре по-зверски убитым в местном парке. Узнав об этом, черняховец сам появился в райотделе и рассказал о конфликте. 33-летний погибший, с которым пришлось быть в ссоре черняховцу, оказался сотрудником СБУ. В райцентр он приехал на встречу одноклассников, в кафе отмечал празднование очередной годовщины окончания школы», - говорится в сообщении.

За убийством работника СБУ из кустов наблюдали местные подростки. Они видели, как погибший пытался убежать от нападающих, уклонялся от их ударов. Но его догнали, били по голове пустой бутылкой из-под шампанского, а когда тот упал на землю, забили ногами. Школьники четко видели лица убийц и когда узнали, что в убийстве обвиняют невинного человека, прибежали в милицию.

Почти три года длились судебные заседания, в итоге черняховца осудили до восьми с половиной лет лишение свободы. Родные осужденного подали апелляцию, однако апелляционный суд оставил приговор в силе.

После этого родственники осужденного подали кассационную жалобу в высший специализированный суд, который на днях освободил его из-под стражи.