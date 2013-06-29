На Харьковщине легковушка врезалась в автобус с пассажирами, есть пострадавшие

Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла вчера, 28 июня, около 16.45 на 462 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский.

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29-летняя женщина-водитель автомобиля Нyundai Аccent, двигаясь со стороны Люботина в направлении поселка Песочин, выполняя разворот, допустила столкновение с автобусом «РУТА», который двигался в попутном направлении.

После столкновения автобус с 20 пассажирами в салоне съехал в левый кювет и врезался в дерево.

Вследствие ДТП пострадали 5 пассажиров автобуса. Все пострадавшие с телесными повреждениями доставлены в областную больницу. После оказания медицинской помощи, четверо из них направлены на амбулаторное лечение по месту жительства.

По факту ДТП проводится расследование.