На Новогодние и Рождественские праздники будем отдыхать 9 дней

На Новогодние и Рождественские праздники украинцы будут отдыхать 9 дней – с 30 декабря 2007 года по 7 января 2008 года.

Согласно распоряжению правительства от 28 ноября 2007 года, предусмотрен перенос рабочих дней со среды 2 января на субботу 12 января, с четверга 3 января на субботу 26 января, и с пятницы 4 января на субботу 9 февраля.

5 и 6 января 2008 года, соответственно, выходные - суббота и воскресенье, 7 января - Рождество.

Вместе с тем, в соответствии с распоряжением правительства от 12 декабря 2006 года, рекомендуется рабочий день с понедельника 31 декабря 2007 года перенести на субботу 29 декабря 2007 года. 30 декабря – воскресенье.

Перенос рабочих дней рекомендуется осуществить руководителями предприятий, учреждений и организаций (за исключением органов Пенсионного фонда, Украинского государственного предприятия почтовой связи “Укрпочта”, Государственного казначейства и банковских учреждений).