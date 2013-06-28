Двое украинских альпинистов «застряли» в Пакистане из-за снаряжения

В МИД Украины надеются, что на будущей неделе двое украинских альпинистов, которые остались в столице Пакистана городе Исламабад для координации работы по возвращению снаряжения, вместе с этим альпинистским снаряжением вернутся в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

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По его словам, двое украинцев остались в Исламабаде для координации работы по возвращению снаряжения, которое принадлежит членам экспедиции и осталось на месте трагедии.

В настоящее время это снаряжение, вес которого более полутонны, собирают воинские подразделения Пакистана.

“Мы надеемся, что в ближайшее время это снаряжение будет доставлено в город Исламабад, после этого двое украинских альпинистов, которые остались в Исламабаде, вместе со снаряжением прибудут в Украину. Мы надеемся, что это произойдет на будущей неделе”, - сказал Перебийнис.

Он также сообщил, что, по информации МИД Украины, в Пакистане продолжается расследование теракта. “Мы приняли к сведению заявления соответствующих террористических группировок, которые они обнародовали, но мы считаем, что окончательный ответ на этот вопрос должно дать расследование. Мы надеемся, что в ближайшее время виновные в трагедии будут задержаны и наказаны. Пакистанская сторона заверяет нас в том, что дело чести для них - раскрыть это преступление”, - сказал Перебийнис.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Пакистане вооруженные боевики ворвались в базовый лагерь альпинистов в провинции Гилгит-Балтистан на территории спорного региона Кашмир и расстреляли международную группу туристов. Из харьковской экспедиции погибли три человека.

Сегодня, 28 июня, ночью в Харьков прибыл самолет с телами трех погибших украинских альпинистов. На этом же самолете прибыли семь граждан Украины, которые принимали участие в альпинистской экспедиции в Пакистане и остались живы.